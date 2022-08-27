Пентагон витратить понад $180 млн на закупівлю NASAMS для України, контракт розрахований до серпня 2024 року

Міноборони США повідомило про укладення контракту з компанією Raytheon Co. вартістю $182 млн на закупівлю передових зенітних ракетних комплексів NASAMS для України.

"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт із фіксованою ціною на суму $182 млн 295 тис 333 долара США на закупівлю національних передових ракетних комплексів класу "земля-повітря" (NASAMS)", - йдеться в повідомленні.

Оборонне відомство зазначає, що комплекси вироблятимуть у штаті Массачусетс, "з попередньою датою завершення 23 серпня 2024 року".

Кошти виділені в рамках реалізованої Вашингтоном так званої "ініціативи сприяння безпеці України".

Раніше повідомлялося, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму в $2,98 млрд. Пакет розрахований на довгострокову перспективу. До нього увійдуть шість додаткових національних вдосконалених зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами, 245 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, 65 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм, до 24 протиартилерійських РЛС, безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma і допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle, системи боротьби з безпілотними повітряними судами VAMPIRE, ракетні системи з лазерним наведенням, а також фінансування навчання, обслуговування та підтримки.