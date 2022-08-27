СБУ повідомила про підозру ще 10 колаборантам у Донецькій та Луганській областях

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 10 "чиновників" на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Луганської області.

Слідчі СБУ додатково повідомили про підозру "меру" Маріуполя та чотирьом його "заступникам" за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України у складі організованої злочинної групи (ч.3 ст. 28 та ч. 2 ст. 110 КК України).

Колишні депутати Маріупольської міської ради від ОПЗЖ добровільно перейшли на бік ворога і організовують роботу органів окупаційної влади, йдеться в повідомленні СБУ

Обвинувальний акт у ще одному кримінальному провадженні за ч.2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) стосовно цих фігурантів вже направлено до суду для розгляду по суті.

Крім того, голова селищної Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та два його заступники вирішили "залишити" за собою посади і при окупаційному режимі.

Пішовши на угоду з ворогом, колаборанти не тільки добровільно очолили фейкову "адміністрацію Станично-Луганського району ЛНР", а й всіляко намагаються довести свою лояльність.

Встановлено, що вдаючись до тиску, обману і маніпуляцій, вони змушують місцевих жителів працювати на окупантів, регулярно проводять агітаційну роботу і закликають підтримувати агресора, повідомляє СБУ.

Їм повідомлено про підозру за ч.3 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора у складі організованої групи).

Добровільно пішов на угоду з ворогом також глава одного зі структурних підрозділів захопленого "Луганськгазу". Щоб зайняти псевдопосаду "керівника" "Марківського міжрайонного управління з експлуатації газового господарства ЛНР "Луганськгаз", зловмисник наприкінці березня 2022 року передав загарбникам все майно українського держпідприємства.

Він також забезпечував безперебійне газопостачання адмінбудівлі, в якому розташувалися представники "окупаційної влади" і незаконні збройні формування.

Зрадила присязі також колишня голова одного з відділів районного Пенсійного фонду в Луганській області.

Після окупації чиновниця очолила так зване "управління Пенсійного фонду Новопсковського району ЛНР".

Наразі цим двом фігурантам повідомлено про підозру за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

СБУ оприлюднила фотографії всіх 10 підозрюваних з їхніми посадами , але без зазначення прізвищ.