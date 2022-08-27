Події

11:44 27.08.2022

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

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Унаслідок ворожого обстрілу смт Первомайське в п'ятницю, 26 серпня, загинула людина, в смт Березнегувате – була поранена жінка, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

"Вчора, 26 серпня, о 13:47 зафіксовано ворожі обстріли смт Первомайське Первомайської громади. Одна людина загинула. Пошкоджено господарські будівлі приватного підприємства та гаражі", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Також в 17:30 в смт Первомайське внаслідок обстрілу виникла пожежа квартири в житловому будинку, постраждалих немає.

У Баштанському районі вночі, 27 серпня, близько 04:00 і 05:00 ворог обстріляв с.Широке. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарства і городи. Також орієнтовно з 04:00 до 05: 00 були обстріли за межами с.Поляна. Постраждалих немає.

Крім того, вчора о 14:00 обстрілу зазнало смт Березнегувате. Один з боєприпасів влучив у двір приватного домоволодіння. Унаслідок цього вибуховою хвилею знищено житловий будинок. Поранення дістала жінка, яка в той момент перебувала в будівлі. Також пошкоджень і руйнувань зазнали інші будинки.

 

Теги: #війна #обстріли #миколаївська_область

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