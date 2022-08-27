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11:28 27.08.2022

СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва

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СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва

Під час контрдиверсійної спецоперації в прифронтових районах Миколаївської області затримано агента військової розвідки з РФ, який передавав ворогові точні координати освітніх закладів міста, повідомляє пресцентр СБУ.

"Також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні. Встановлено, що за його "наводкою" в Миколаєві зруйновано і пошкоджено декілька об'єктів військової інфраструктури і завдано нищівного удару по двох школах", - йдеться в повідомленні у Facebook.

В СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник військової розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення.

"Чоловік був активним учасником дискусій у численних телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів та відверто просував Російські наративи", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Теги: #сбу #миколаївська_область #агенти_рф

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