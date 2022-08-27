Події

07:03 27.08.2022

Професіоналізм українських атомників рятує Україну та Європу від наслідків російського терору на Запорізькій АЕС

1 хв читати
Професіоналізм українських атомників рятує Україну та Європу від наслідків російського терору на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський подякував українським атомникам, які гарантують безпеку на Запорізькій АЕС.

"Українські дипломати та наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для Запорізької АЕС. І сьогодні я хочу подякувати і всім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж, і всім нашим атомникам, усім нашим енергетикам, чий професіоналізм наразі у прямому розумінні слова рятує і Україну, і Європу, коли вони долають наслідки російського терору на станції", - сказав він у традиційному відеозверненні у п'ятницю ввечері.

За його словами, "нашим атомникам вдається вберегти Запорізьку АЕС від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили". "Наразі станцію вдалося підключити до енергосистеми України, вони виробляє енергію для України", - сказав він.

Водночас, зазначив Зеленський, "ситуація залишається дуже ризикованою та небезпечною. Будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, поставлять станцію на крок до катастрофи".

"Важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і зникла загроза обстрілу станції", - заявив Зеленський.

Теги: #заес #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:05 27.08.2022
Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

22:04 26.08.2022
ЗАЕС почала працювати двома блоками після повного відключення днем раніше

ЗАЕС почала працювати двома блоками після повного відключення днем раніше

14:46 26.08.2022
Один із енергоблоків ЗАЕС знову підключено до мережі – "Енергоатом"

Один із енергоблоків ЗАЕС знову підключено до мережі – "Енергоатом"

12:55 26.08.2022
"Укренерго" відновило роботу двох пошкоджених магістральних електроліній зв'язку із ЗАЕС

"Укренерго" відновило роботу двох пошкоджених магістральних електроліній зв'язку із ЗАЕС

12:30 26.08.2022
Глава МАГАТЕ заявив про плани щодо постійної присутності агентства на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ заявив про плани щодо постійної присутності агентства на ЗАЕС

10:20 26.08.2022
Персонал ЗАЕС продовжує роботи з підключення енергоблоків №5 і №6 до електромережі – ДІЯРУ

Персонал ЗАЕС продовжує роботи з підключення енергоблоків №5 і №6 до електромережі – ДІЯРУ

08:41 26.08.2022
Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована наступного тижня

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована наступного тижня

18:34 25.08.2022
Через відключення ЗАЕС від енергомережі Херсонщина залишилася без електропостачання

Через відключення ЗАЕС від енергомережі Херсонщина залишилася без електропостачання

17:26 25.08.2022
Частина лікарень на окупованій території через обстріл ЗАЕС залишилася без енергопостачання – Ляшко

Частина лікарень на окупованій території через обстріл ЗАЕС залишилася без енергопостачання – Ляшко

16:34 25.08.2022
ЗАЕС уперше в історії повністю відключена від мережі - "Енергоатом"

ЗАЕС уперше в історії повністю відключена від мережі - "Енергоатом"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог нарощує сили і засоби радіоелектронної розвідки на волинському та поліському напрямках

Ворог завдав удару по Запоріжжю та області, зафіксовано 16 прильотів

Ворог обстріляв Харків, попередньо жертв і постраждалих немає

Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

ЗАЕС почала працювати двома блоками після повного відключення днем раніше

ОСТАННЄ

США мають намір заснувати посаду посла у справах Арктики

За ніч окупанти сім разів обстріляли Нікопольський, тричі – Криворізький район

За добу на півдні знищено 24 окупанти, 12 одиниць техніки, склади з боєприпасами

Глави МЗС ФРН і Данії готові шукати компроміси в ЄС за принципами видачі віз росіянам

На блокпосту на Харківщині виявлено два авто, які перебували у розшуку

Україна на період війни скасувала вимогу обов'язкової RFID-мітки автотранспорту

Ворог нарощує сили і засоби радіоелектронної розвідки на волинському та поліському напрямках

У результаті нічних ударів по Харкову постраждали історична будівля та школа в центрі Харкова

Ворог завдав удару по Запоріжжю та області, зафіксовано 16 прильотів

Ворог обстріляв Харків, попередньо жертв і постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА