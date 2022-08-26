ЗАЕС почала працювати двома блоками після повного відключення днем раніше

Запорізька атомна електростанція, яка була повністю відключена від енергосистеми 25 серпня, почала працювати двома блоками, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"26 серпня о 21:15 другий із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС приєднано до мережі, триває набір потужності", – йдеться у повідомленні "Енергоатома" в п'ятницю ввечері.

Згідно з повідомленням, зауважень щодо роботи обладнання та систем безпеки немає.

Як повідомлялося, раніше, о 14:14 п'ятниці до мережі було підключено перший із зупинених блоків. 25 серпня ЗАЕС вперше в історії була повністю відключена від мережі автоматичним захистом після пошкодження останньої (четвертої) лінії електропередач у результаті обстрілу російських військових. У результаті два працюючі із шести блоків ЗАЕС – №№5-6 були відключені.