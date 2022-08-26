У Донецькій області продовжується комендантська година

З 1 вересня на Донеччині продовжується комендантська година, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00. Прошу всіх дотримуватися встановлених норм – це питання особистої та громадської безпеки", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Раніше в Донецькій області комендантська година діяла з 22:00 до 04:00.