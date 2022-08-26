Зеленський обговорив із американським телеведучим та коміком Джиммі Феллоном варіанти співробітництва, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову відеозв'язком з американським телеведучим, актором і коміком Джиммі Феллоном, під час якого співрозмовники обговорили варіанти співробітництва, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні, повідомляє пресслужба президента.

"Час іде, і люди, на жаль, звикли навіть до того, що у Європі у XXI столітті точиться війна. Нам не можна цього допустити. Цю тему потрібно постійно піднімати нагору. І в цьому нам можуть допомогти саме такі люди, як ви, Джиммі", - сказав Зеленський.

Він відзначив творчість Феллона й зізнався, що до війни іноді був його глядачем.

"Зараз ми переживаємо дуже темний період. І, здавалося б, нині зовсім не до жартів. Проте часом саме гумор дає додаткові сили рухатися вперед", – наголосив глава української держави.

Він також запросив Джиммі Феллона до України.