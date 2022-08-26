Події

14:39 26.08.2022

Голова Чечні Кадиров і люди з його оточення підозрюються у скоєнні злочинів в Україні – СБУ

3 хв читати
Голова Чечні Кадиров і люди з його оточення підозрюються у скоєнні злочинів в Україні – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів на території України главі Чеченської Республіки РФ Рамзану Кадирову і двом його найближчим соратникам, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку: Рамзана Кадирова, голови Чеченської Республіки РФ; Данііла Мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській Республіці, Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" 46 окремої бригади оперативного призначення північнокавказького округу військ національної гвардії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією СБУ, задокументовано, що в лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Згідно з повідомленням української спецслужби, Мартинову минулому був спецпризначенцем ФСБ, а зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того як той відмовився від охорони ФСБ.

"Встановлено, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За його наказами було взято в заручники майже 500 осіб (пацієнтів диспансеру, персонал та місцевих жителів), серед яких – понад сотня лежачих хворих; підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено на вогневу позицію окупантів", - зазначається в повідомленні.

У СБУ зазначають, що за наказом іще одного наближеного до глави Чечні Хусейна Межидова в у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень жителів Гостомеля.

"Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, "хоронили" тут же, поблизу будинку", - йдеться у повідомленні.

Обох "військових чиновників" звинувачують в утриманні цивільних, порушенні правил поводження з цивільним населенням, використанні їх як живого щита, Межидова – також у пограбуванні цивільних осіб та об'єктів.

"Слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків), ч.3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України). Данііл Мартинов і Хусейн Межидов обвинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням)", - інформують у СБУ.

Триває слідство щодо встановлення інших злочинів, скоєних фігурантами під час ведення бойових дій проти України.

 

Теги: #сбу #кадиров #злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 26.08.2022
СБУ нейтралізувала групу колабораціоністів, які перейшли на бік РФ під час окупації Бучанського району

СБУ нейтралізувала групу колабораціоністів, які перейшли на бік РФ під час окупації Бучанського району

12:48 25.08.2022
"Крота" ФСБ, який працював у Кабміні, засуджено до 12 років позбавлення волі - СБУ

"Крота" ФСБ, який працював у Кабміні, засуджено до 12 років позбавлення волі - СБУ

14:01 24.08.2022
СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї в столичному та центральному регіонах України

СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї в столичному та центральному регіонах України

11:03 24.08.2022
СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановочні акції протесту до Дня Незалежності

СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановочні акції протесту до Дня Незалежності

13:42 23.08.2022
СБУ закликає українців бути особливо пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій у святкові дні

СБУ закликає українців бути особливо пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій у святкові дні

11:24 23.08.2022
СБУ вперше застосувала механізм блокування гаманців російських "волонтерів", які збирають кошти для армії РФ

СБУ вперше застосувала механізм блокування гаманців російських "волонтерів", які збирають кошти для армії РФ

15:03 22.08.2022
СБУ викрила агентів, які коригували ракетні удари по Запоріжжю

СБУ викрила агентів, які коригували ракетні удари по Запоріжжю

12:38 22.08.2022
СБУ запобігла нелегальному збуту зброї у прифронтових районах Миколаївщини

СБУ запобігла нелегальному збуту зброї у прифронтових районах Миколаївщини

09:56 21.08.2022
У Кропивницькому в суботу ввечері знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Наконечного

У Кропивницькому в суботу ввечері знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Наконечного

19:26 20.08.2022
Російські загарбники самі задокументували свої злочини під час окупації Циркунів, більшість із них уже ідентифіковані

Російські загарбники самі задокументували свої злочини під час окупації Циркунів, більшість із них уже ідентифіковані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Один із енергоблоків ЗАЕС знову підключено до мережі – "Енергоатом"

ЗАДИМЛЕННЯ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ У ЧОРНОБАЇВЦІ, А ТАКОЖ У РАЙОНІ АНТОНІВСЬКОГО МОСТУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Під контролем ЗСУ залишаються 45% Донецької області, з неї евакуйовано 3/4 жителів – голова обладміністрації

Близько 200 російських десантників загинули внаслідок удару ЗСУ по окупованій Кадіївці - Гайдай

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Стефанчук: На парламентській частині "Кримської платформи" ми представимо всі напрацьовані документи за період її існування

Ціни на українські добрива зросли на 10-15%

Звуки вибухів у Запоріжжі – робота української ППО, повідомляють в ОВА

Один із енергоблоків ЗАЕС знову підключено до мережі – "Енергоатом"

Ексголову Львівської облорганізації ОПЗЖ підозрюють у держзраді

ЗАДИМЛЕННЯ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ У ЧОРНОБАЇВЦІ, А ТАКОЖ У РАЙОНІ АНТОНІВСЬКОГО МОСТУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У ХЕРСОНІ ТА МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Звуки вибухів на Київщині - знешкодження вибухонебезпечних предметів, повідомили в ОВА.

На озброєнні ЗСУ понад 20 РСЗВ HIMARS, M270 і MARS - Міноборони

Прогноз погоди на вихідні 27–28 серпня: останній літній вікенд буде дуже спекотним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА