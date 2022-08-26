Голова Чечні Кадиров і люди з його оточення підозрюються у скоєнні злочинів в Україні – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів на території України главі Чеченської Республіки РФ Рамзану Кадирову і двом його найближчим соратникам, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку: Рамзана Кадирова, голови Чеченської Республіки РФ; Данііла Мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській Республіці, Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" 46 окремої бригади оперативного призначення північнокавказького округу військ національної гвардії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією СБУ, задокументовано, що в лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Згідно з повідомленням української спецслужби, Мартинову минулому був спецпризначенцем ФСБ, а зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того як той відмовився від охорони ФСБ.

"Встановлено, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За його наказами було взято в заручники майже 500 осіб (пацієнтів диспансеру, персонал та місцевих жителів), серед яких – понад сотня лежачих хворих; підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено на вогневу позицію окупантів", - зазначається в повідомленні.

У СБУ зазначають, що за наказом іще одного наближеного до глави Чечні Хусейна Межидова в у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень жителів Гостомеля.

"Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, "хоронили" тут же, поблизу будинку", - йдеться у повідомленні.

Обох "військових чиновників" звинувачують в утриманні цивільних, порушенні правил поводження з цивільним населенням, використанні їх як живого щита, Межидова – також у пограбуванні цивільних осіб та об'єктів.

"Слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків), ч.3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України). Данііл Мартинов і Хусейн Межидов обвинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням)", - інформують у СБУ.

Триває слідство щодо встановлення інших злочинів, скоєних фігурантами під час ведення бойових дій проти України.