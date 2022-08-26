Події

07:23 26.08.2022

Російські війська до вечора четверга обстріляли житлові квартали Дніпропетровської області

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Російські війська до вечора четверга обстріляли житлові квартали Дніпропетровської області

Російські окупанти до вечора обстріляли Велику Костромку, а також Червоногригорівську та Марганецьку громади, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"До вечора з "Ураганів" окупанти вдарили по Великій Костромці. Зачепило житловий будинок та господарські будівлі. Люди не постраждали, проте поранення отримала корова. Мешканці села звідти не їдуть, тримають господарство навіть в умовах регулярних атак", - написав він у телеграм- каналі.

Крім цього, ворог вдарив по прикордонних територіях Зеленодольська. Ніхто не постраждав.

Також окупаційні війська обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади у Нікопольському районі. Без руйнувань та без постраждалих.

Рятувальники завершили обстеження територій Великомихайлівської громади у Синельниківському районі, по якій цієї ночі окупанти вдарили ракетами.

Фахівці ДСНС сьогодні знищили чотири сучасні касетні бойові елементи, які виявили у Металургійному районі Кривого Рогу після нічного обстрілу. Території безпечні.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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