Заступник глави Офісу президента зустрівся з послом Японії, який передав листа від імператора Нарухіто для Зеленського

Заступник глави Офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга провів зустріч із послом Японії Мацудою Кунінорі, який передав листа імператора Японії Нарухіто, адресований президентові України Володимиру Зеленському з нагоди Дня незалежності.

"Був щиро радий вітати сьогодні справжнього друга України – посла Японії в нашій державі Кунінорі Мацуду… Мав за честь прийняти від пана Посла вітальний лист Його Величності Імператора Японії Нарухіто, адресований Президентові України Володимиру Зеленському з нагоди 31-ї річниці відновлення Незалежності України," - написав він у фейсбуці.

Також сторони детально обговорили головні питання двосторонніх відносин і взаємодію України з Японією у рамках ООН.

"Від безпрецедентної для Японії оборонної підтримки нашої держави (вперше у післявоєнній історії цієї країни надають нам дуже потрібну на фронті нелетальну військову допомогу), санкцій проти держави-агресора (Токіо запровадив вже 13 пакетів таких санкцій), ядерної (цинічний шантаж росії на ЗАЕС) та продовольчої безпеки до макрофінансу (пільгова позика екстреної фінансової допомоги на суму 600 млн. дол. США), гуманітарної допомоги (на сьогодні це 300 млн. дол. США), Fast Recovery Plan та двох тисяч українців, яких прихистила Японія від російської агресії," - наголосив Сибіга.

Також він подякував Мацуді за жест підтримки України, яким став сильний виступ прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди у другому саміті Кримської платформи.