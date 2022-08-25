Одеська ОВА організувала тимчасове переміщення до Румунії дітей із спеціалізованого ізмаїльського Будинку дитини

Одеська обласна військова адміністрація організувала тимчасове переміщення на територію Румунії пацієнтів із ізмаїльського спеціалізованого Будинку дитини, а також осіб, які їх супроводжують, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сьогодні ОВА організувала тимчасове переміщення до Румунії дітей та осіб з Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини. Кожному з них гарантовано безпечне перебування на території країни", - сказав Марченко у відеозверненні в четвер.

За його словами, всі зазначені діти забезпечені медикаментами, медичною допомогою та засобами реабілітації.