Події

19:40 25.08.2022

Одеська ОВА організувала тимчасове переміщення до Румунії дітей із спеціалізованого ізмаїльського Будинку дитини

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Одеська ОВА організувала тимчасове переміщення до Румунії дітей із спеціалізованого ізмаїльського Будинку дитини

Одеська обласна військова адміністрація організувала тимчасове переміщення на територію Румунії пацієнтів із ізмаїльського спеціалізованого Будинку дитини, а також осіб, які їх супроводжують, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сьогодні ОВА організувала тимчасове переміщення до Румунії дітей та осіб з Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини. Кожному з них гарантовано безпечне перебування на території країни", - сказав Марченко у відеозверненні в четвер.

За його словами, всі зазначені діти забезпечені медикаментами, медичною допомогою та засобами реабілітації.

 

 

 

Теги: #діти #румунія #одеська_область

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