Рятувальники загасили пожежі у приватному секторі, спричинену ворожим обстрілом Леб'яжого на Харківщині

У с. Леб'яже Чугуївського району Харківської області рятувальники ліквідували дві пожежі у приватному секторі, спричинені ворожими обстрілами.

"У результаті влучення боєприпасів сталася пожежа у житловому будинку на площі 100 кв.м. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Також сталося загоряння господарської споруди та паркану на площі 80 кв.м. Загинув власник домоволодіння та постраждала одна жінка", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До ліквідації пожеж було залучено рятувальників із 50 пожежно-рятувальної частини міста Чугуєва та лисичанські рятувальники.