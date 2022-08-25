Події

19:37 25.08.2022

Рятувальники загасили пожежі у приватному секторі, спричинену ворожим обстрілом Леб'яжого на Харківщині

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Рятувальники загасили пожежі у приватному секторі, спричинену ворожим обстрілом Леб'яжого на Харківщині

У с. Леб'яже Чугуївського району Харківської області рятувальники ліквідували дві пожежі у приватному секторі, спричинені ворожими обстрілами.

"У результаті влучення боєприпасів сталася пожежа у житловому будинку на площі 100 кв.м. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Також сталося загоряння господарської споруди та паркану на площі 80 кв.м. Загинув власник домоволодіння та постраждала одна жінка", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До ліквідації пожеж було залучено рятувальників із 50 пожежно-рятувальної частини міста Чугуєва та лисичанські рятувальники.

 

 

Теги: #пожежа #ліквідація #обстріл

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