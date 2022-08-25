Події

19:32 25.08.2022

Директор департаменту Харківської міськради розмістив у соцмережах фото відпочинку у Ніцці, його звільнено

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Директор департаменту Харківської міськради розмістив у соцмережах фото відпочинку у Ніцці, його звільнено

Фракція "Європейська солідарність" у Харківській міськраді вимагала провести перевірку за фактом публікацій у соцмережах фото відпочинку у французькій Ніцці директора департаменту земельних відносин Сергія Колесника та у разі підтвердження інформації звільнити чиновника.

"Директор департаменту земельних відносин Сергій Колесник у такі відповідальні для країни та міста дні вирішив відвідати курортне французьке місто Ніццу та поділитися деталями відпочинку в соцмережах. Фракція депутатів "Європейська Солідарність" у Харківській міській раді звертається з вимогою перевірки вищенаведеної інформації та у разі підтвердження її перевірки виступає з ініціативою звільнення Сергія Колесника з посади директора департаменту земельних відносин", - йдеться у заяві фракції, опублікованій у фейсбуці.

Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що Колесника звільнено з посади.

"Він звільнений сьогодні. Звільнений поза всяким зв'язком із заявою Європейської Солідарності... Під час війни так себе не ведуть", - сказав Сидоренко.

 

 

 

Теги: #чиновник #звільнення #харківщина

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