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19:25 25.08.2022

Нардепи пропонують достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Ради від ОПЗЖ

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Нардепи пропонують достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Ради від ОПЗЖ

Група народних депутатів пропонує достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Верховної Ради за списками партії "Опозиційна платформа – За життя".

Відповідний проєкт постанови №7694 зареєстровано у Верховній Раді в середу, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт ухвали пропонує достроково припинити депутатські повноваження деяких народних депутатів України, суб'єктом висування яких була політична партія "Опозиційна платформа – За життя". На думку авторів проєкту постанови, підставою для припинення повноважень депутатів від ОПЗЖ є їхня активна антиукраїнська діяльність, вихід депутатів зі складу депутатської фракції цієї партії та їх постійне місце проживання за межами України.

У списку нардепів, яких пропонують достроково позбавити депутатських повноважень, 42 парламентарія, зокрема Юрій Бойко, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Рабінович, Ренат Кузьмін, Наталія Королевська.

 

 

Теги: #рада #постанова #повноваження #припинення #проєкт

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