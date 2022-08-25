Київрада перейменувала близько сотні вулиць, назви яких пов'язані з РФ чи радянським минулим
Київрада затвердила перейменування 95 вулиць, провулків та площ, назви яких були пов'язані з РФ чи радянським минулим, повідомила в четвер пресслужба міськради.
"Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії. Процес перейменування в столиці ще не завершено, і вже на наступному пленарному засіданні ми продовжимо працювати над цими питаннями, щоб завершити процес дерусифікації", – наведено в повідомленні слова мера Києва Віталія Кличка.
Серед затверджених перейменувань:
- вул. Генерала Жмаченка – вул. Князя Романа Мстиславича;
- вул. Маршала Малиновського – вул. Героїв полку "Азов";
- площа Тульська – площа Героїв УПА;
- вул. Бударіна – вул. Українського відродження;
- вул. Карла Маркса – вул. Гуцульська;
- вул. Пітерська – вул. Лондонська;
- вул. Мічуріна (у Солом'янському р-ні) – вул. Морських піхотинців;
- вул. Ростовська - вул. Луцька.
За словами депутата Київради Максима Нефьодова, щодо решти топонімів триває робота зі спеціалістами, зокрема щодо перейменування площі Льва Толстого.
Як повідомлялося, у червні 2022 року було проведено електронне голосування за перейменування та дерусифікацію вулиць у Києві. Загалом на голосування було винесено 296 об'єктів у столиці.