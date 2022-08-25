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19:00 25.08.2022

Київрада перейменувала близько сотні вулиць, назви яких пов'язані з РФ чи радянським минулим

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Київрада перейменувала близько сотні вулиць, назви яких пов'язані з РФ чи радянським минулим

Київрада затвердила перейменування 95 вулиць, провулків та площ, назви яких були пов'язані з РФ чи радянським минулим, повідомила в четвер пресслужба міськради.

"Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії. Процес перейменування в столиці ще не завершено, і вже на наступному пленарному засіданні ми продовжимо працювати над цими питаннями, щоб завершити процес дерусифікації", – наведено в повідомленні слова мера Києва Віталія Кличка.

Серед затверджених перейменувань:

  • вул. Генерала Жмаченка – вул. Князя Романа Мстиславича;
  • вул. Маршала Малиновського – вул. Героїв полку "Азов";
  • площа Тульська – площа Героїв УПА;
  • вул. Бударіна – вул. Українського відродження;
  • вул. Карла Маркса – вул. Гуцульська;
  • вул. Пітерська – вул. Лондонська;
  • вул. Мічуріна (у Солом'янському р-ні) – вул. Морських піхотинців;
  • вул. Ростовська - вул. Луцька.

За словами депутата Київради Максима Нефьодова, щодо решти топонімів триває робота зі спеціалістами, зокрема щодо перейменування площі Льва Толстого.

Як повідомлялося, у червні 2022 року було проведено електронне голосування за перейменування та дерусифікацію вулиць у Києві. Загалом на голосування було винесено 296 об'єктів у столиці.

 

Теги: #київрада #вулиці #перейменування

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