Події

17:39 25.08.2022

Фінляндію та Швецію вперше запросили на конференцію військового комітету НАТО

1 хв читати
Фінляндію та Швецію вперше запросили на конференцію військового комітету НАТО

Конференція військового комітету НАТО, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн альянсу, відбудеться у столиці Естонії 16-18 вересня.

Господарем зустрічі буде командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Герем. Головуватиме на конференції голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Вперше до участі у роботі конференції запрошено командувачів сил оборони Фінляндії та Швеції, які готуються стати членами альянсу.

Командувачі обговорять стратегічні завдання альянсу, реалізацію рішень Мадридського саміту НАТО зі стримування та оборони.

Крім того, обговорюватимуть поточні операції, місії та діяльність НАТО, зокрема місії НАТО в Іраку (NMI) та Косово (KFOR).

Військовий комітет збирається для обговорення операцій, місій і діяльності НАТО, а також для надання консультацій, що ґрунтуються на консенсусі рекомендацій Північноатлантичній раді щодо того, як НАТО може краще вирішувати глобальні виклики з безпеки.

Теги: #нато #конференція #швеція #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 23.08.2022
Швеція незабаром оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги Україні - прем'єр

Швеція незабаром оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги Україні - прем'єр

12:45 23.08.2022
Прем'єр Фінляндії за посилення санкцій проти Росії

Прем'єр Фінляндії за посилення санкцій проти Росії

12:16 16.08.2022
Фінляндія має намір скоротити видачу віз росіянам

Фінляндія має намір скоротити видачу віз росіянам

12:10 13.08.2022
Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

09:28 13.08.2022
Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

21:22 12.08.2022
Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

13:10 12.08.2022
У Швеції 42 тис. українців набули статусу тимчасово переміщених осіб – посол

У Швеції 42 тис. українців набули статусу тимчасово переміщених осіб – посол

12:40 12.08.2022
Обсяг допомоги Швеції Україні з початку війни становив EUR395 млн – посол

Обсяг допомоги Швеції Україні з початку війни становив EUR395 млн – посол

20:37 10.08.2022
Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

22:01 09.08.2022
Байден затвердив ратифікацію Вашингтоном членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Байден затвердив ратифікацію Вашингтоном членства Фінляндії та Швеції в НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також у районі Таврійського

Окупанти вкрали весь урожай агрохолдингів "Агротон" та "Нібулон" у Луганській області, вивезли до РФ щонайменше 200 тис. тонн

ЗАЕС уперше в історії повністю відключена від мережі - "Енергоатом"

ЗАЕС-6 відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, ЗАЕС-5 також залишається відключеним – ДІЯРУ

Херсонщина повністю залишилася без енерго-, водопостачання та зв'язку

ОСТАННЄ

Рятувальники загасили пожежі у приватному секторі, спричинену ворожим обстрілом Леб'яжого на Харківщині

Директор департаменту Харківської міськради розмістив у соцмережах фото відпочинку у Ніцці, його звільнено

Нардепи пропонують достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Ради від ОПЗЖ

ЗС України відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також у районі Таврійського

Київрада перейменувала близько сотні вулиць, назви яких пов'язані з РФ чи радянським минулим

"Метінвест" Ахметова підтримав роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Через відключення ЗАЕС від енергомережі Херсонщина залишилася без електропостачання

Громадський транспорт у Києві повертається до звичайного графіка роботи

Шольц відвідав солдатів ЗСУ та пообіцяв продовжити підтримку України зброєю

Більше ніж половина шкіл в Україні готові до офлайн-навчання - перший заступник глави МВС Єнін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА