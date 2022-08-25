Фінляндію та Швецію вперше запросили на конференцію військового комітету НАТО

Конференція військового комітету НАТО, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн альянсу, відбудеться у столиці Естонії 16-18 вересня.

Господарем зустрічі буде командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Герем. Головуватиме на конференції голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Вперше до участі у роботі конференції запрошено командувачів сил оборони Фінляндії та Швеції, які готуються стати членами альянсу.

Командувачі обговорять стратегічні завдання альянсу, реалізацію рішень Мадридського саміту НАТО зі стримування та оборони.

Крім того, обговорюватимуть поточні операції, місії та діяльність НАТО, зокрема місії НАТО в Іраку (NMI) та Косово (KFOR).

Військовий комітет збирається для обговорення операцій, місій і діяльності НАТО, а також для надання консультацій, що ґрунтуються на консенсусі рекомендацій Північноатлантичній раді щодо того, як НАТО може краще вирішувати глобальні виклики з безпеки.