Командиру спецзагону "Ахмат" росгвардії, який керував операцією із захоплення Луганської області, повідомлено про підозру

Українські правоохоронці повідомили про підозру командирові спецзагону швидкого реагування "Ахмат" росгвардії РФ у Чеченській Республіці, який керував військовою операцією із захоплення території Луганської області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру командиру спецзагону швидкого реагування "Ахмат" росгвардії РФ у Чеченській Республіці, який керував військовою операцією із захоплення території Луганщини. Йому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну особовий склад спецзагону "Ахмат" прибув до Луганської області для участі в бойових діях проти української армії та для терору цивільного населення.

"Очолювати спецпідрозділ довірено особисто помічнику голови Чеченської Республіки РФ. У 2011-2021 роках він був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки", - зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора інформують, що для виконання наказу керівництва країни-агресора у березні-червні 2022 року військові спецзагони у складі розвідгруп заходили до населених пунктів Луганської області.

Згідно з повідомленням прокуратури, російські військові масовано обстрілювали з важкого озброєння позиції ЗСУ для просування окупаційних військ ЗС РФ та незаконних збройних формувань "Л/ДНР" на територію Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кінцева мета окупаційних військ – захоплення цих міст, якої в результаті ворожих атак було досягнуто.

"Командир "Ахмата" публічно звітував перед головою Чеченської Республіки та найвищим керівництвом РФ про "успіх денацифікації" на східному фронті. Для показовості такі відеозвернення переважно записувалися біля або безпосередньо в адмінприміщеннях державних структур регіону", - наголошується в повідомленні прокуратури.