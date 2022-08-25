Захисні споруди мають 59% шкіл - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що 59% шкіл мають захисні споруди.

"До початку нового навчального року залишилося менше тижня. Другий місяць поспіль у всіх регіонах країни активно триває робота комісій з огляду захисних споруд закладів освіти. До перевірок залучено фахівців ДСНС, структурних підрозділів з питань цивільного захисту, департаментів освіти і науки місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Станом на 25 серпня 2022 року проведено огляд понад 23,5 тис. закладів освіти, що становить майже 93% від загальної кількості. Згідно з результатами перевірок, 51% навчальних закладів готові до навчання в очній формі", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, найвищі показники готовності до освітнього процесу в традиційному форматі у Києві, Львівській та Чернівецькій областях.

Міністр зазначив, що спецкомісії обстежили 96% шкіл, з яких 59% мають захисні споруди.