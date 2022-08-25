Події

15:15 25.08.2022

Рада активно працює над євроінтеграційними законопроєктами – Стефанчук

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Рада активно працює над євроінтеграційними законопроєктами – Стефанчук

Верховна Рада активно працює над своєю частиною євроінтеграційних завдань, щоб до кінця року розпочалися переговори про членство України в Європейському Союзі, заявив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"На фінальній стадії - створення у кожному комітеті Верховної Ради України підкомітетів, які будуть займатися виключно питаннями євроінтеграції. Порядок оформлення всіх євроінтеграційних актів змінено. Такі документи мають таблицю відповідності директивам ЄС. Призначено членів ВРП за квотою парламенту. Це було серед вимог", - сказав Стефанчук на зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом у четвер.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, спікер також зазначив, що найближчим часом на розгляд парламенту буде внесено законопроєкт про реформу Конституційного Суду щодо запровадження конкурсного відбору суддів КС.

Крім того, Стефанчук розповів, що у найближчих планах роботи Верховної Ради – розгляд законопроєктів щодо розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), про медіа. За словами голови парламенту, на фінальній стадії перебуває робота над законопроєктом про національні спільноти.

Стефанчук також повідомив про поступове реформування інституту законодавства при парламенті.

"Ми створили класичну дослідницьку службу, яка здійснюватиме аналітику законодавчих актів щодо їх відповідності європейському законодавству. Для нас дуже важливо забезпечити інтелектуальну спроможність парламенту створювати якісні закони. І ми вже маємо домовленості з багатьма спікерами парламентів ЄС про співпрацю між їхніми кометами та нашими дослідницькими службами", - зазначив Стефанчук.

Теги: #рада #євроінтеграція #законопроекти

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