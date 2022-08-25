У Приазовському підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму та видачі паспортів РФ – мер Мелітополя

Штаб російських окупантів із підготовки незаконного референдуму про приєднання окупованих територій до РФ та видачі паспортів громадян РФ місцевим жителям було підірвано в ніч на четвер у селищі Приазовському Мелітопольського району Запорізької області, повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров.

"Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись на місці. В підтвердження цього сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до "голосування" та видавали російські паспорти", - написав він у телеграмі

Як наслідок, зазначив Федоров, у цьому районі "і жителі, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі".