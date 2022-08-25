Події

13:41 25.08.2022

У Мелітополі паспорти РФ узяли менше ніж тисяча жителів - мер

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У Мелітополі паспорти РФ узяли менше ніж тисяча жителів - мер

Мер міста Мелітополя Запорізької області Іван Федоров вважає, що кількість жителів міста, які подають заявки на отримання паспорта громадянина РФ, не перевищує тисячі осіб.

"Точної цифри ми, звісно, наразі не маємо... Я думаю, що це обмежується однією тисячею тих людей, які подають заявки на отримання цих паспортів", – сказав Федоров на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, категорія людей, які масово отримують паспорти РФ, – це літні люди, які "не мають доступу до об'єктивної інформації, оскільки вони в дуже вузьких колах користуються інтернетом" і яких російські окупанти залякують тим, що вони не зможуть отримати пенсію. "Тому єдина можливість для них одержувати якісь соцвиплати та пенсію – це отримання рашистського паспорта… Але думаю, що це точно не десятки тисяч людей, які стоять у черзі", – додав Федоров.

Теги: #мелітополь #федоров

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