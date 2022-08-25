Енергодар через обстріл російських військ повністю залишився без світла та води – мер

Місто-супутник Запорізької АЕС Енергодар через обстріл російських військ повністю залишилося без світла та води, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води", - написав він у своєму телеграм-каналі у четвер.

"Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом. Щодо подальшої роботи Запорізької АЕС та загальної ситуації – чекаємо на офіційний коментар від НАЕК "Енергоатом", - додав мер.