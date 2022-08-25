"Крота" ФСБ, який працював у Кабміні, засуджено до 12 років позбавлення волі - СБУ

Шевченківський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу секретаріату Кабінету Міністрів України, який шпигував на користь Федеральної служби безпеки РФ, повідомляється у телеграмі Служби безпеки України в четвер.

"Фігуранта визнано винним у державній зраді. Й окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності", - йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадують, що на початку року викрили російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. "Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. доларів залежно від рівня таємності та важливості зібраних даних", - ідеться у повідомленні в повідомленні.