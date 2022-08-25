Окупанти втратили в Україні за добу майже 150 військових, 5 танків, 6 РСЗВ і 3 вертольоти – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили майже 150 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 25 серпня, становлять приблизно 45 тис. 850 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 5 танків та 2 бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення –1 929 та 4 245 відповідно.

За добу в Україні було знищено 1 артилерійську систему окупантів, 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та 1 засіб протиповітряної оборони (ППО). Збито 3 вертольоти, 9 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1 037 артсистем, 272 РСЗВ, 148 засобів ППО, 3 160 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами), 99 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 234 літаки та 202 вертольоти, збито 828 безпілотників і 196 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - йдеться у зведенні.