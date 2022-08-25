Події

08:46 25.08.2022

За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів постраждали двоє мирних жителів

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За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів постраждали двоє мирних жителів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків, а також Харківський і Богодухівський райони області, з пораненнями госпіталізовано двох мирних жителів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільш інтенсивно обстрілювалася Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, сталося кілька пожеж... За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 2 мирні людини - у Малій Данилівці постраждали чоловіки 39 та 48 років" , - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

24 серпня, близько 9:00, було обстріляно Шевченківський район Харкова. Постраждалих немає. Пошкоджено навчальний заклад. У Харківському та Богодухівському районах через обстріл горіла трава на великих відкритих площах.

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Окупанти запустили у напрямку міста 2 ракети.

"Перша вибухнула у повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо – без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

 

 

 

Теги: #обстріли #харківщина

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