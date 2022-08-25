Уночі окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, постраждало вісім людей, серед них троє дітей

У ніч проти четверга, 25 серпня, російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровської області – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. Постраждало 8 осіб, серед яких троє дітей, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Зокрема, по Синельниківському району після опівночі ворог вдарив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновано кілька будинків. Постраждали 8 людей, серед них троє дітей. Найменшій дівчинці 2 роки. Усіх госпіталізовано.

"Продовжуються пошуково-рятувальні роботи в селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя понад 20 людей, серед них двоє хлопчиків - 6 і 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни", – написав Резніченко у фейсбуці вранці в четвер.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем із "Градів" та важкої артилерії. До Нікополя та Марганецької громади прилетіли 11 снарядів. Без постраждалих.

За словами Резніченка, Криворізький район обстрілювали російські "Урагани" та "Смерчі". Влучили до Апостолівської та Широківської громад. Село Кошове залишилося без світла. Декілька реактивних снарядів прилетіли і до одного з районів Кривого Рогу. Є руйнування житла. Люди не постраждали.

"У Дніпровський район росіяни направили ракету. Наші військові її збили", - констатував він.