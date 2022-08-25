Події

07:49 25.08.2022

На Харківщині поліція зафіксувала понад 25 фактів пошкодження житла та інших об'єктів за добу

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На Харківщині поліція зафіксувала понад 25 фактів пошкодження житла та інших об'єктів за добу

Російські окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирного населення Харкова та області, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за минулу добу опрацювали понад 25 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1500 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 35 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #наслідки

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