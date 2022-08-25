Події

07:11 25.08.2022

П'ять суден із зерном готуються до виходу з українських портів

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П'ять суден із зерном готуються до виходу з українських портів

Спільний координаційний центр (СКЦ) санкціонував вихід із українських портів ще п'яти суден, які перевозять понад 85 тис. тонн зерна та іншого продовольства, повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід п'яти суден, які перевозять загалом 85 110 тонн зерна та продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судно Ascanios з 58,5 тис. тонн кукурудзи вирушить до Німеччини, судно Mohamad Y із 11 тис. тонн пшениці та Bellis із 6 тис. тонн сої – до Ізраїлю. Ще два судна – Oris Sofi та Zelek Star – доставлять до Туреччини відповідно 5,9 тис. тонн соняшникової олії та 3,7 тис. тонн гороху.

Крім того, СКЦ у середу завершив огляд шести наступних в українських портах суден – Canopus, Helga, Lady Zehma, Melina, Michalis та Sealock, а також трьох наступних з України – Kubrosli, Maranta, Great Arsena.

"Усі вони отримали дозвіл на відплиття", - йдеться у повідомленні.

Групи інспекторів планують оглянути в четвер п'ять суден, що прямують до українських портів - Golden Yara, Irmgard, Simas, Lady Aillar, Queen Sara, і одне судно, що відбуває - Kafkametler.

"Станом на 24 серпня, загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 769 986 тонн", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських морських торговельних портів – "Чорноморська", Одеси та "Південного".

 

 

Теги: #зерно #оон #україна

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