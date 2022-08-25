Події

06:51 25.08.2022

Португалія продовжить надавати Україні політичну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу

2 хв читати
Португалія продовжить надавати Україні політичну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу

Португалія і далі надаватиме Україні політичну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу, заявив міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо.

"Сьогодні минає шість місяців з початку російського вторгнення. Це означає, що перебування сьогодні тут має подвійне значення, а саме для підтвердження підтримки Португалії, а також підтримки та допомоги політичного, фінансового, військового та гуманітарного характеру. Португалія продовжить надавати ці чотири типи допомоги (політичну, фінансову, військову та гуманітарну)", - сказав Кравіньйо на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в середу.

За його словами, Португалія прихистила понад 50 тис. українських біженців у зв'язку з війною.

"Португалія також продовжить надавати допомогу військового характеру. Весь цей час ми постійно аналізуємо, що ще можемо передати, виходячи з нових потреб України", - пояснив він.

Міністр додав, що першу частину допомоги Португалії Україні буде направлено до Житомирської області для відновлення освітніх закладів.

"Прем'єр-міністр Португалії під час свого візиту в Україну оголосив про надання допомоги у розмірі EUR250 млн. Перша частина цієї допомоги буде направлена до Житомирської області з метою відновлення освітніх закладів", - повідомив Кравіньйо.

У свою чергу Кулеба зазначив, що головною темою його переговорів із Кравіньйо була військова допомога, якої потребує Україна.

"Я наголосив колезі, що 24 лютого Росія напала не лише на Україну, а на всю Європу. Путін намагається вбити українців ракетами, але він також намагається вкрасти стабільність та нормальне життя у кожної європейської, зокрема кожної португальської родини. Він робить це цінами на енергетику, інфляцією та пропагандою", - розповів глава МЗС.

Він заявив, що єдиний спосіб подолати ці проблеми – максимально підтримати Україну та стояти єдиним фронтом проти агресора.

Теги: #україна #допомога #португалія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 25.08.2022
П'ять суден із зерном готуються до виходу з українських портів

П'ять суден із зерном готуються до виходу з українських портів

21:50 24.08.2022
Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

21:01 24.08.2022
Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

20:42 24.08.2022
Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

19:04 24.08.2022
Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

18:56 24.08.2022
Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

17:25 24.08.2022
Глава МЗС Португалії відвідав Ірпінь

Глава МЗС Португалії відвідав Ірпінь

17:19 24.08.2022
"Метінвест" за півроку війни направив понад 1,9 млрд грн на допомогу армії та мирним жителям - СЕО

"Метінвест" за півроку війни направив понад 1,9 млрд грн на допомогу армії та мирним жителям - СЕО

15:11 24.08.2022
Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд – Білий дім

Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд – Білий дім

13:21 24.08.2022
США знають, що Україна переможе, і підтримуватимуть її стільки, скільки потрібно, - посол

США знають, що Україна переможе, і підтримуватимуть її стільки, скільки потрібно, - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уночі окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, постраждало вісім людей, серед них троє дітей

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Вишгородському району Київщини, без жертв

ЗС України відбили наступ росіян на трьох напрямках

Ворог обстріляв Кривий Ріг касетними боєприпасами

Росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет, загинуло 22 особи, ще 22 – поранено

ОСТАННЄ

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, одна отримала поранення

Уночі окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, постраждало вісім людей, серед них троє дітей

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Вишгородському району Київщини, без жертв

На Харківщині поліція зафіксувала понад 25 фактів пошкодження житла та інших об'єктів за добу

За добу харківські рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 19 боєприпасів, що не розірвалися

За добу ЗСУ завдали чотири авіаудари у зосередження окупантів у Бериславському районі, а також по Каховському мосту в Херсонській області

У середу ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області

Джонсон став власником картки лояльності "Укрзалізниці" №001

ЗС України відбили наступ росіян на трьох напрямках

Перша леді США знову заразилася COVID-19

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА