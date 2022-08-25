Португалія продовжить надавати Україні політичну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу

Португалія і далі надаватиме Україні політичну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу, заявив міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо.

"Сьогодні минає шість місяців з початку російського вторгнення. Це означає, що перебування сьогодні тут має подвійне значення, а саме для підтвердження підтримки Португалії, а також підтримки та допомоги політичного, фінансового, військового та гуманітарного характеру. Португалія продовжить надавати ці чотири типи допомоги (політичну, фінансову, військову та гуманітарну)", - сказав Кравіньйо на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в середу.

За його словами, Португалія прихистила понад 50 тис. українських біженців у зв'язку з війною.

"Португалія також продовжить надавати допомогу військового характеру. Весь цей час ми постійно аналізуємо, що ще можемо передати, виходячи з нових потреб України", - пояснив він.

Міністр додав, що першу частину допомоги Португалії Україні буде направлено до Житомирської області для відновлення освітніх закладів.

"Прем'єр-міністр Португалії під час свого візиту в Україну оголосив про надання допомоги у розмірі EUR250 млн. Перша частина цієї допомоги буде направлена до Житомирської області з метою відновлення освітніх закладів", - повідомив Кравіньйо.

У свою чергу Кулеба зазначив, що головною темою його переговорів із Кравіньйо була військова допомога, якої потребує Україна.

"Я наголосив колезі, що 24 лютого Росія напала не лише на Україну, а на всю Європу. Путін намагається вбити українців ракетами, але він також намагається вкрасти стабільність та нормальне життя у кожної європейської, зокрема кожної португальської родини. Він робить це цінами на енергетику, інфляцією та пропагандою", - розповів глава МЗС.

Він заявив, що єдиний спосіб подолати ці проблеми – максимально підтримати Україну та стояти єдиним фронтом проти агресора.