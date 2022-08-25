За інцидент на Запорізькій АЕС буде відповідальна насамперед РФ

Відповідальність за будь-який інцидент на Запорізькій АЕС в окупованому російськими військами Енергодарі Запорізької області лежатиме насамперед на РФ, заявила заступниця постійного представника Франції в ООН Наталі Естіваль-Бродгерст.

"Присутність російських військ на Запорізькій АЕС підвищує ризик ядерної аварії з потенційно руйнівними наслідками. Нагадуємо про наш заклик до виведення російських військ. Відповідальність за будь-який інцидент лежатиме насамперед на Росії. Украй важливо, щоб МАГАТЕ мало можливість якнайшвидше організувати місії експертів на місцях", - сказала Естіваль-Бродгерст на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку в середу.

Водночас заступник постійного представника Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в ООН Джеймс Каріукі закликав РФ вивести війська з України негайно і закликав притягнути РФ до відповідальності за злочини.

"Буде чергове порушення Статуту ООН. Є повідомлення про те, що Росія планує фейкові референдуми, щоб незаконно анексувати нові території України. Будь-яка така спроба нікого не обдурить", - зазначив він.

Заступник постпреда Великої Британії наголосив, що народ України – не єдина жертва цієї війни. "За межами України рішення Путіна мали руйнівний вплив на найбільш уразливих людей у світі, багато мільйонів людей у всьому світі постраждали від продовольчої та паливної кризи", - додав Каріукі.