Як мінімум 15 людей загинули в результаті ракетного удару по станції Чаплине на Дніпропетровщині

У результаті ракетного удару по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області в середу загинули як мінімум 15 людей, близько 50 поранено, повідомив під час засідання Ради Безпеки ООН президент України Володимир Зеленський, який виступав по відеозв'язку.

"Перед цим зверненням я отримав інформацію, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області по залізничній станції просто по вагонах на станції Чаплине… вбито щонайменше 15 людей, близько 50 людей поранені", - сказав він.

За його словами, "4 пасажирські вагони зараз горять". "Рятувальники працюють, але кількість загиблих може збільшитись", - сказав Зеленський.