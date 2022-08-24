Події

21:23 24.08.2022

Як мінімум 15 людей загинули в результаті ракетного удару по станції Чаплине на Дніпропетровщині

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Як мінімум 15 людей загинули в результаті ракетного удару по станції Чаплине на Дніпропетровщині

У результаті ракетного удару по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області в середу загинули як мінімум 15 людей, близько 50 поранено, повідомив під час засідання Ради Безпеки ООН президент України Володимир Зеленський, який виступав по відеозв'язку.

"Перед цим зверненням я отримав інформацію, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області по залізничній станції просто по вагонах на станції Чаплине… вбито щонайменше 15 людей, близько 50 людей поранені", - сказав він.

За його словами, "4 пасажирські вагони зараз горять". "Рятувальники працюють, але кількість загиблих може збільшитись", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #жертви #дніпропетровщина #обстріл #чаплине

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