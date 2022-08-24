Безкоштовно передані Туреччиною "Байрактари" прикрасили візерунком вишивки та готують до відправки в Україну – Фонд Притули

Три літаки комплексу Bayraktar TB-2, призначені для безкоштовного постачання в Україну в рамках кампанії "Народний Байрактар", повідомили у Благодійному фонді Сергія Притули.

"Вони поки що в Туреччині, але невдовзі вже в Україні, літатимуть, працюватимуть і знищуватимуть ворога. Ці три літаки виробник Baykar Makina вирішив безоплатно передати Збройним силам України після масштабного збору Благодійного фонду Сергія Притули спільно із блогером Ігорем Лаченковим, який продовжився 22-24 червня 2022 року", - йдеться у пресрелізі, опублікованому в середу.

На кожному із трьох бортів є наклейки зі словами "Народний Байрактар" та з малюнком вишивки. "Задум візерунка виник у посольства України в Туреччині. Львівська дизайнерка Марта Лешак втілила ідею посольства у схемі, а майстри бренду "Мотив" прошили зразок", - йдеться у повідомленні.

У Фонді зазначили, що кошти на літальні апарати вдалося зібрати в рамках загальнонаціонального проєкту "Народний Байрактар", після чого компанія "Baykar" надала три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно, а Фонд отримав можливість спрямувати власні кошти у розмірі 600 млн грн на покупку супутника та доступу до супутникових даних всього сузір'я супутників фінської компанії ICEYE, якими користуватиметься Головне управління розвідки Міністерств оборони України.