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19:54 24.08.2022

Окупанти з РФ намагаються доукомплектувати піхотні частини ракетниками та військовими моряками

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Окупанти з РФ намагаються доукомплектувати піхотні частини ракетниками та військовими моряками

Російські окупанти намагаються доукомплектувати свої піхотні частини фахівцями зі складу ракетних військ і військових моряків, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З метою доукомплектування підрозділів, які залучаються до збройної агресії щодо України, у підрозділах ракетних військ стратегічного призначення проводиться набір особового складу, який добровільно виявить бажання взяти участь у війні проти України. Станом на 22 серпня таке бажання виявив лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу", - йдеться у повідомленні ГУР МОУ у телеграмі у середу.

За даними ГУР, командири з'єднань і частин морської піхоти з Росії скаржаться, що використання військовослужбовців не за призначенням призводить до втрати ними здібностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій.

"У результаті бойового застосування таких фахівців як мотострілецькі підрозділи, вони зазнають значних втрат в особовому складі. Серед них великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі. А доукомплектування здійснюється за рахунок військовослужбовців екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів", - зазначає ГУР МОУ.

 

 

 

Теги: #війська_рф #доукомплектування #гур_мо

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