Джонсон заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі проти РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до Києва на День Незалежності заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі з російським агресором.

Як повідомляє пресслужба президента, Джонсон запевнив Зеленського, що його держава й надалі всіляко підтримуватиме Україну в боротьбі з агресором. Зокрема, Велика Британія надає оборонну допомогу та проводить навчання українських військовослужбовців.

"Зараз ми маємо збільшувати нашу підтримку України", – заявив Джонсон на брифінгу з президентом України у Києві.

Глава уряду Великої Британії також наголосив на важливості недопущення пом'якшення санкцій щодо Росії. Крім того, на його думку, не можна розпочинати переговори з Росією, поки вона порушує територіальну цілісність України та вбиває її громадян.

"Ця війна може закінчитися лише одним способом - Україна переможе. І Велика Британія буде поряд із вами", - наголосив Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр також зазначив, що Велика Британія допоможе у відновленні України, адже українські школярі на прифронтових територіях, незважаючи на складні умови, продовжують здобувати освіту.

"Наша спільна мета – забезпечити, щоб ці учні, коли виростуть, отримали всі кваліфікації, необхідні для життя в успішній Україні. Ми вилікуємо ваші міста та села від шрамів цієї жахливої війни. Ми зробимо з країни квітку, яка буде помітна для всього світу", - сказав він.

"Я хочу, щоб люди в моїй країні чітко розуміли, що стоїть на кону в Україні. Це стосується вашого права жити у світі, у свободі. Але насправді це стосується всіх нас, коли йдеться про свободу та демократію", – додав Джонсон.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", президент України Володимир Зеленський нагородив британського прем'єр-міністра Орденом свободи.

"Для мене честь вручити Борису від імені всіх українців Орден свободи. Ця нагорода повністю відображає все, що робить Джонсон для нашої країни та для всієї Європи", - заявив Зеленський.