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18:14 24.08.2022

Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

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Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести наступного року в Києві Саміт майбутнього під егідою ООН,

"Генсек ООН Антоніо Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції", - сказав він, виступаючи в середу через відеозв'язок на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому Україні.

"Це те, що демонструє Росія. Переконаний у тому, що ми разом зможемо збудувати спільне майбутнє", - заявив Зеленський.

За його словами, "було б символічно провести цей саміт в Україні, в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму".

"Наша незалежність – це ваша безпека", - наголосив президент.

У своєму виступі Зеленський також нагадав, що "Росія поставила весь світ на межу радіаційної катастрофи. Запорізьку АЕС перетворено на зону бойових дій. Це факт".

Він знову наголосив на необхідності того, щоб Росія повністю вивела свої війська з території ЗАЕС. Зеленський також зазначив, що блокада морських портів України дестабілізувала продовольчі ринки, що посилилося найбільш широкомасштабною посухою в Європі. "Нам доводиться боротися, щоб урятувати десятки мільйонів від штучного голоду, спровокованого шаленою агресією однієї країни", - сказав Зеленський.

Крім того, зазначив президент, Росія хоче позбавити доступ мільйонів людей до енергії. "І це робить член Ради Безпеки ООН, який ще користується своїм правом вето", - зазначив він.

Зеленський також нагадав, що під час агресії "десятки міст було зруйновано, багато людей було вбито". "Якщо Росію не зупинити перемогою України, усі ці вбивці можуть прийти до інших країн – Європи, Азії, Латинської Америки", - наголосив президент.

Теги: #оон #зеленський

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