Події

17:54 24.08.2022

Запорізька АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури – Гутерреш на засіданні Ради Безпеки ООН

1 хв читати
Запорізька АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури – Гутерреш на засіданні Ради Безпеки ООН

Запорізька АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури, заявив на засіданні Ради Безпеки ООН Генеральний секретар організації Антоніо Гутерреш у середу.

"Безпеку АЕС має бути гарантовано. АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури", - сказав він.

Гутерреш також підтримав місію МАГАТЕ, яка має відвідати станцію, і закликав організувати її якнайшвидше.

Він також заявив, що "місія, яка вивчає інцидент в Оленівці, має отримати безпечний доступ до всіх місць та осіб без обмежень і без втручання". "Два місця постійно в мене на думці – Запоріжжя та Оленівка", - сказав він.

Гутерреш заявив також, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати доступ до всіх військовополонених, хоч би де вони були.

Теги: #оон #заес #гутерреш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 24.08.2022
РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

19:04 24.08.2022
Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

18:14 24.08.2022
Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

08:39 24.08.2022
РФ використовує ЗАЕС як плацдарм для ведення війни - постпред США в ООН

РФ використовує ЗАЕС як плацдарм для ведення війни - постпред США в ООН

08:06 24.08.2022
Україна в ООН запропонувала МАГАТЕ розмістити на ЗАЕС постійну місію

Україна в ООН запропонувала МАГАТЕ розмістити на ЗАЕС постійну місію

21:18 23.08.2022
Глава МАГАТЕ припускає візит місії агентства на ЗАЕС найближчими днями

Глава МАГАТЕ припускає візит місії агентства на ЗАЕС найближчими днями

18:29 23.08.2022
Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу, – ГУР МО

Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу, – ГУР МО

14:30 23.08.2022
У РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС ВИДНО ЗАДИМЛЕННЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС ВИДНО ЗАДИМЛЕННЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

13:51 23.08.2022
Окупанти завезли на Запорізьку АЕС іще більше військової техніки – "Енергоатом"

Окупанти завезли на Запорізьку АЕС іще більше військової техніки – "Енергоатом"

07:57 23.08.2022
Понад 721 тис. тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

Понад 721 тис. тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

ОСТАННЄ

УАФ розгляне недопущення офіційного телетранслятора УПЛ вже на два футбольні матчі

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Перехрестя на Брайтоні перейменовано на Ukrainian Way

Безкоштовно передані Туреччиною "Байрактари" прикрасили візерунком вишивки та готують до відправки в Україну – Фонд Притули

Нардепи пропонують заборонити бути військовим капеланом від церков, керованих РФ

Окупанти з РФ намагаються доукомплектувати піхотні частини ракетниками та військовими моряками

Джонсон заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі проти РФ

Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА