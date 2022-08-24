Запорізька АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури – Гутерреш на засіданні Ради Безпеки ООН

Запорізька АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури, заявив на засіданні Ради Безпеки ООН Генеральний секретар організації Антоніо Гутерреш у середу.

"Безпеку АЕС має бути гарантовано. АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури", - сказав він.

Гутерреш також підтримав місію МАГАТЕ, яка має відвідати станцію, і закликав організувати її якнайшвидше.

Він також заявив, що "місія, яка вивчає інцидент в Оленівці, має отримати безпечний доступ до всіх місць та осіб без обмежень і без втручання". "Два місця постійно в мене на думці – Запоріжжя та Оленівка", - сказав він.

Гутерреш заявив також, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати доступ до всіх військовополонених, хоч би де вони були.