Події

17:25 24.08.2022

Глава МЗС Португалії відвідав Ірпінь

1 хв читати

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо під час візиту до України відвідав Ірпінь, повідомило Міністерство закордонних справ Португалії.

"Після зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським і колегою Дмитром Кулебою міністр закордонних справ Жуан Кравіньйо став свідком руйнівних наслідків війни під час свого візиту до Ірпеня, міста неподалік української столиці, відомого своїм героїчним спротивом російському вторгненню", - йдеться в повідомленні в середу.

Теги: #португалія #кравіньйо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 24.08.2022
Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

12:10 24.08.2022
Глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва

Глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва

15:37 21.06.2022
Україна скористається досвідом Португалії в євроінтеграції - Зеленський за підсумками розмови з прем'єром Коштою

Україна скористається досвідом Португалії в євроінтеграції - Зеленський за підсумками розмови з прем'єром Коштою

17:30 21.05.2022
Португалія надаватиме українському народу всю можливу допомогу на шляху до ЄС - прем'єр

Португалія надаватиме українському народу всю можливу допомогу на шляху до ЄС - прем'єр

17:15 21.05.2022
Португалія направила в Україну літак з військовим обладнанням - Кошта

Португалія направила в Україну літак з військовим обладнанням - Кошта

17:14 21.05.2022
Португалія може допомогти Україні у відновленні шкіл і дитячих садків - прем'єр

Португалія може допомогти Україні у відновленні шкіл і дитячих садків - прем'єр

17:12 21.05.2022
Зеленський очікує поставок в Україну систем MLRS

Зеленський очікує поставок в Україну систем MLRS

17:08 21.05.2022
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Португалії подальшу допомогу Україні

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Португалії подальшу допомогу Україні

16:56 21.05.2022
Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки

Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки

15:27 21.05.2022
Прем'єр Португалії прибув в Україну і відвідав Ірпінь

Прем'єр Португалії прибув в Україну і відвідав Ірпінь

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

ОСТАННЄ

УАФ розгляне недопущення офіційного телетранслятора УПЛ вже на два футбольні матчі

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Перехрестя на Брайтоні перейменовано на Ukrainian Way

Безкоштовно передані Туреччиною "Байрактари" прикрасили візерунком вишивки та готують до відправки в Україну – Фонд Притули

РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

Нардепи пропонують заборонити бути військовим капеланом від церков, керованих РФ

Окупанти з РФ намагаються доукомплектувати піхотні частини ракетниками та військовими моряками

Джонсон заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА