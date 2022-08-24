Глава МЗС Португалії відвідав Ірпінь

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо під час візиту до України відвідав Ірпінь, повідомило Міністерство закордонних справ Португалії.

"Після зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським і колегою Дмитром Кулебою міністр закордонних справ Жуан Кравіньйо став свідком руйнівних наслідків війни під час свого візиту до Ірпеня, міста неподалік української столиці, відомого своїм героїчним спротивом російському вторгненню", - йдеться в повідомленні в середу.