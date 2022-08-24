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16:00 24.08.2022

Кабмін схвалив продовження реалізації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року

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Кабмін схвалив продовження реалізації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року

Кабінет Міністрів схвалив продовження реалізації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про затвердження змін до угоди між урядом України та урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" від 5 березня 2018 року... Згідно з договором, роботу проєкту продовжено до 2023 року", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти та науки.

Зазначається, що фінська підтримка реформи української школи (проєкт "Навчаємося разом") – чотирирічна програма співпраці, яка почалася між Україною і Фінляндією в липні 2018 року і до якої приєднався ЄС у кінці 2018 року.

"Очікуваний довгостроковий вплив програми полягає у підвищенні якості освіти в Україні, а також у тому, як громадяни України сприймають свою систему освіти", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, фінська підтримка реформи української школи зосереджена на загальній середній освіті та спрямована на досягнення трьох взаємопов'язаних кластерів і наскрізних елементів: підготовка вчителів, популяризація освіти, розвиток освітнього середовища.

Теги: #школа #освіта

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