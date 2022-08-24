СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї в столичному та центральному регіонах України

Під час контрдиверсійної зачистки столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужні канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва, повідомляє СБУ.

"У Києві нейтралізовано зловмисників, які намагалися продати в столиці партію засобів ураження. Серед вилученого в затриманих 12 бойових гранат, шість пістолетів різних марок, рушниця, понад 270 набоїв різного калібру, комплектуючих до стрілецької зброї, понад 1,2 млн грн, отриманих злочинним шляхом", - ідеться в повідомленні СБУ в середу.

У повідомленні української спецслужби зазначається, що іншого зловмисника затримано на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України.

За інформацією СБУ, під час огляду транспортного засобу зловмисників правоохоронці виявили 14 бойових гранат Ф-1 і РГД, два автомати Калашникова АК-74, 14 сигнальних ракет, більше ніж 3 тис. набоїв різного калібру.