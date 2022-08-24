Окупанти обстріляли Миргород ракетами Х-22, кількість жертв та руйнувань уточнюється

Російські окупанти в середу завдали ракетного удару по Миргороду (Полтавська обл.), імовірно, з використанням ракет Х-22, повідомляє пресцентр 831 бригади тактичної авіації ЗСУ.

"Сьогодні близько 11:00 військами Російської Федерації нанесений груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі міста Миргород. Пожежа триває", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що на об'єктах, що потрапили під обстріл, працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідують наслідки обстрілів.

"Кількість жертв і руйнувань уточнюється", - підсумували в пресцентрі.