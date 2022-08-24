Події

12:50 24.08.2022

На Запоріжжі ліквідовано призначеного окупантами гауляйтера Михайлівського району Сушка

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На Запоріжжі ліквідовано призначеного окупантами гауляйтера Михайлівського району Сушка

Сили спротиву Запорізької області ліквідували призначеного російськими окупантами гауляйтера Михайлівського району Івана Сушка, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сумна новина для колаборантів до Дня Незалежності України від сил спротиву Запорізької області. Знищено одного з близьких поплічників Балицького - гауляйтера Михайлівського району Івана Сушка", - написав Федоров у телеграмі в середу.

За його словами, Сушко встиг "вислужитись перед прокремлівським начальством тим, що очолив штаб підготовки до псевдореферендуму на «своїй ділянці» тимчасово окупованих територій".

"Тепер питання про бодай будь-яке "голосування" у Михайлівській громаді, навіть для картинки росЗМІ, буквально підірване й зависло в повітрі. Тим часом, доки до інших "друзів" Балицького доходить, що вони обрали не ту сторону, партизани готуються до нових "сумних новин" для тих, хто все ж долучився до організації псевдореферендуму. А ми слідкуємо за новинами, хто наступний", - підсумував він.

Теги: #загибель #сушко #запорізька

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