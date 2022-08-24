Російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Миколаївщини, поранено 9 осіб, з них 2 дітей

Російські окупанти в ніч на середу обстріляли низку населених пунктів Миколаївської області, внаслідок чого поранено 9 осіб, 2 з яких – діти, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, увечері 23 серпня зафіксовано артобстріли за межами с. Широкого Широківської громади. Близько 12 години було здійснено авіаналіт. Є влучення в один житловий будинок, сільгоспбудівлі у домогосподарстві та по відкритих територіях. Близько 17:00 та вночі були артобстріли за межами населених пунктів на території громади. Постраждалих немає.

Вночі 24 серпня близько 01:00 були обстріли Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. Кількість руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріл потрапило село Висунськ. Так само вночі, близько 01:00 були обстріли смт Березнегуватого. Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вранці, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади.

"Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримали 9 людей, з них 2 дітей. Детальна інформація уточнюється. На місці працюють служби по ліквідації наслідків обстрілу", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що інформації про обстріл Миколаївського району області не надходило. У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч також минули переважно спокійно.