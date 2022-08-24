Події

08:56 24.08.2022

Окупанти півроку не в змозі проголосити про повне захоплення Луганської області

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Окупанти півроку не в змозі проголосити про повне захоплення Луганської області

Російські окупанти півроку не в змозі проголосити про повне захоплення Луганської області, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Півроку – нескорені. Окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області. Наші бійці тримають оборону і в День Незалежності. Ви бачите, що останні два місяці в росіян відсутні значні звитяги. Бо кожен регіон встиг підготуватися за час, поки противника гальмують на сході. Багато з нас втратили свої домівки, але зберегли країну", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що за весь час Луганська область прийняла на себе найпотужніший удар російської армії. Проте українським бійцям вдалося стримати ворога, що дозволило іншим регіонам України підготуватися до можливої оборони.

"Втім, на фронті ніч була неспокійною і сьогодні. Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що 13 разів росіяни обстрілювали із ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню.

Також п'ять разів застосовувалися міномети.

Водночас шість разів росіяни змушені були відступити, коли намагалися атакувати.

 

 

 

Теги: #обстріли #луганська_область

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