В Енергодарі російські загарбники заборонили роздачу гуманітарної допомоги для немовлят

Російські загарбники заборонили роздачу гуманітарної допомоги для немовлят в Енергодарі, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Зараз на дверях приміщення дитячої лікарні, де протягом всього зазначеного часу відбувалася видача допомоги, з’явилося ось таке красномовне оголошення, яке ви бачите не фото вище. Пункт видачі окупанти закрили. Всю гуманітарну допомогу наказали "прибрати", - написав він у телеграм-каналі .

За його словами, гумдопомога для дітей від народження та до 3 років діяла протягом півроку. До її складу входять памперси, засоби дитячої гігієни та дитяче харчування, зокрема, безглютенове.

Орлов додав, що місцева влада шукатиме шляхи для вирішення цієї проблеми.

"Відповідно, зараз видача памперсів, дитячого харчування та засобів гігієни для дітей під загрозою. Ми будемо шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Але очевидно, що організована вона зумисне та штучно. Просто з позиції дурної сили", - написав він.