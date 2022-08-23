Глава МАГАТЕ припускає візит місії агентства на ЗАЕС найближчими днями
Остання інформація із Запорізької АЕС про нові пошкодження внаслідок обстрілів підтверджує необхідність якнайшвидшого візиту місії МАГАТЕ на станцію, переговори про її організацію активно продовжуються і існує ймовірність такої місії вже найближчим часом, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори будуть успішними", - цитуються його слова на сайті агентства у вівторок.
За словами Гроссі, Україна поінформувала МАГАТЕ, що обстріли, які відновилися останніми днями, завдали додаткових збитків, зокрема, лабораторії та хімічним об'єктам. Крім того, в результаті обстрілу в понеділок, 22 серпня, було пошкоджено трансформатори прилеглої ТЕЦ, що призвело до відключення лінії електропередач, що з'єднує цю станцію із ЗАЕС на кілька годин, після чого її було відновлено пізніше того ж дня.
"Ці інциденти наголошують, чому МАГАТЕ має мати можливість дуже швидко направити місію на Запорізьку АЕС. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою на майданчику та знизити ризик серйозної ядерної аварії в Європі", – вважає Гроссі.
У заяві уточнюється, що нині в Україні 10 із 15 ядерних енергоблоків підключено до мережі, зокрема два на ЗАЕС, три – на Рівненській АЕС, три – на Південно-Українській АЕС та два – на Хмельницькій АЕС.