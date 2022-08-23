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20:14 23.08.2022

У Раді відбудуться слухання про деокупацію Криму

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У Раді відбудуться слухання про деокупацію Криму

У Верховній Раді готуються до слухань про стратегію деокупації Криму і працюють над законопроєктами про національні спільноти, про статус кримськотатарського народу, повідомив речник українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми напрацьовуємо низку… законодавчих актів, які… підтримають тих, хто страждає від цієї (російської – ІФ) агресії. Йдеться, зокрема, про закони України про національні спільноти, про статус кримськотатарського народу, а також у парламенті найближчим часом будуть проведено слухання щодо стратегії деокупації та реінтеграції Криму", - сказав Стефанчук на 2-му саміті Кримської платформи у вівторок.

Стефанчук наголосив, що Верховна Рада готова до законодавчої підтримки, спрямованої на захист українських громадян, які проживають у Криму та постраждалих внаслідок окупації, на допомогу у відновленні Криму після деокупації, на залучення інвесторів і донорів.

Спікер нагадав, що перший парламентський саміт Кримської платформи відбудеться у Загребі (Хорватія), орієнтовно 24-25 жовтня.

"Верховна Рада та Сабор (парламент-ІФ) Хорватії виступають співорганізаторами цього важливого заходу. Таким чином, ми розгортаємо діяльність парламентського виміру "Кримської платформи", - зазначив Стефанчук.

 

 

Теги: #парламент #крим #деокупація

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