Події

18:38 23.08.2022

Деякі столичні ТРЦ будуть частково зачинені в День Незалежності

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Деякі столичні ТРЦ будуть частково зачинені в День Незалежності

Частина торговельно-розважальних центрів у Києві закриються 24 серпня з міркувань безпеки, випливає з огляду повідомлень компаній, здійсненого агентством "Інтерфакс-Україна".

"Безпека наших відвідувачів та працівників - наш пріоритет. Ми чудово знаємо схибленість ворога на красивих датах і об'єктивно оцінюємо всі ризики. Для себе ми ухвалили рішення не наражати вас навіть на потенційну небезпеку і не працювати 24 серпня", - повідомив ТРЦ Lavina Mall у фейсбуці у вівторок.

Тимчасово закриються парк розваг Galaxy і кінотеатр Multiplex. При цьому супермаркет "Сільпо" продовжить роботу цього дня до 21:00, зазначає ТРЦ.

У День Незалежності також буде зачинений ТРЦ River Mall. За його інформацією, роботу продовжать супермаркет "Сільпо", магазин Eldorado й аптека "Біла ромашка". Крім того, буде відкрито паркінг торговельного центру.

Також 24 серпня на один день призупинять роботу ЦУМ і ТРЦ Retroville, повідомляється на сторінках ТРЦ у соцмережах.

Тим часом ТРЦ Respublika Park продовжить роботу за скороченим графіком до 20:00. При цьому супермаркет "Сільпо" та кінотеатр Multiplex працюватимуть до 22:00, а розважальний центр Neoplis – до 20:00.

"Деякі магазини можуть зачинятися раніше, тому рекомендується уточнювати режим роботи безпосередньо в магазинах, телефонні номери зазначені на нашому сайті", – уточнюється у повідомленні ТРЦ Respublika Park. 

Теги: #трц #нерухомість

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