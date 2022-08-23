Події

17:52 23.08.2022

Швеція незабаром оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги Україні - прем'єр

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Швеція незабаром оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги Україні - прем'єр

Швеція незабаром оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги стійкості України, повідомила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

"Нам необхідно запобігти таким агресіям в інших регіонах, показати, що за силою не завжди правда. І мій уряд незабаром оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги стійкості України. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам", - сказала Андерссон на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Прем'єр зазначила, що агресія Росії проти України має наслідки й на глобальній карті у вигляді енергетичної та продовольчої кризи, за що Росія несе повну відповідальність.

"Швеція ніколи не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Криму з боку Росії або загалом будь-які спроби надалі анексувати інші території України. Маємо залишатися єдиними в нашій підтримці України і зараз, і в довгостроковій перспективі", - наголосила Андерссон.

Вона відзначила необхідність гарантувати продовження скоординованої реакції міжнародної спільноти, щоб зупинити російську агресію та забезпечити відповідальність усіх винних в агресії РФ.

Теги: #україна #допомога #швеція

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