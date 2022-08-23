Попит на категорії товарів для обігріву виріс улітку вдесятеро - "Епіцентр"

Попит на категорії товарів для обігріву в мережі "Епіцентр" за два місяці літа зріс у десятки разів, зокрема на масляні обігрівачі – у 47 разів порівняно з аналогічним періодом 2021 року, повідомила пресслужба мережі.

За її даними, попит також суттєво зріс на всі категорії електрообігрівачів. Більш ніж утричі зросли продажі біокамінів та твердопаливного обладнання, ушестеро – дизельних генераторів, у 1,5 раза – бензинових генераторів.

Продаж інверторів в "Епіцентрі" влітку зріс у 5,5 разів. Також у 47 разів збільшився попит на покривала.

"Ми бачимо, що українці прагнуть «застрахуватися» від усіх можливих сценаріїв розвитку подій у наступному опалювальному сезоні та завчасно забезпечити себе та свої родини теплом", процитовано у релізі слова директора з напряму "Електротехніка" мережі торговельних центрів "Епіцентр" Ангеліни Бурлакової.

За її словами, восени ціни на товари для обігріву можуть зрости на 25% через коливання курсу гривні, а також підвищення вартості сировини та логістики – через війну виробники закуповують метал у Туреччині.

"Водночас все ще спостерігаються проблеми з поставками імпортної продукції: через напад РФ жоден з українських портів не працює, що суттєво ускладнює забезпечення покупців стратегічними товарами. Однак «Епіцентр» працює на максимум можливостей для недопущення дефіциту обігрівачів", – наголошується у повідомленні.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на 24 лютого 2022 року мережа налічує 80 ТЦ "Епіцентр" та гіпермаркетів "Нова лінія" в Україні.

За час російсько-української війни дощенту знищено три торгові центри у Чернігові, Бучі, Маріуполі. Частина об'єктів мережі призупинила роботу через близькість бойових дій, деякі перебувають на тимчасово окупованій території.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).